Вже з понеділка такі працівники залишаться без роботи.

Керівництво "Енергоатому" звільнить працівників Запорізької атомної електростанції, які взяли участь у записі пропагандистських відео.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Деякі працівники Запорізької АЕС знялись у пропагандистських відео російських окупантів, в яких на камеру ЗМП РФ розповідали про начебто обстріл станції українськими військовими.

В компанії наголосили, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар.

У повідомленні зазначається, що пропагандисти "видають на-гора десятки брехливих низькопробних "відосів", зокрема й за участю "діючих працівників станції". Стилістика цих "свідчень" зрежисована в дусі "Астанавитесь!" колишнього президента-втікача Януковича".

"Поодинокі "діючі працівники станції", котрі взяли участь у прорашистських відеопостановах, від наступного понеділка переходять в категорію "НЕ діючих", бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, РФ готує масштабну провокацію на Запорізькій атомній станції та хоче відімкнути її від української енергосистеми. Як повідомили в "Енергоатомі", окупанти планують найближчим часом зупинити три робочі енергоблоки станції та відімкнути їх від видачі електроенергії в українську мережу. Однак, якщо охолодження ядерних реакторів зупиниться, може статись ядерна катастрофа, застерегли атомники.

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