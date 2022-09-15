У зв’язку з великим навантаженням на електромережі можуть виникати різні надзвичайні ситуації, зокрема, пожежі, які потрібно буде швидко локалізувати.

Старший експерт Офісу підтримки реформ Міністерства розвитку громад і територій України Андрій Саук порадив мешканцям багатоквартирних будинків напередодні складного опалювального сезону придбати вогнегасник в кожний будинок та квартиру.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в рамках підготовки до складного опалювального сезону у всіх містах проводяться обстеження електромереж, тому що при обмежених можливостях теплопостачання або за його відсутності основне навантаження очікують саме системи електропостачання.

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"Підготовка йде і обстеження електричних мереж теж, що сьогодні надзвичайно важливо. Тому що розуміємо, якщо виникне ситуація відсутності теплопостачання або обмежені можливості теплопостачання, то велике навантаження ляже на електропостачання - на мережі. І тут треба також підготуватись. Але й мешканцям самим треба розуміти, що тут техніка безпеки дуже важлива", - сказав Саук.

Експерт порадив всім мешканцям, які мешкають в багатоквартирних будинках, придбати вогнегасник, тому що від перепадів напруги можуть виникати різні ситуації, які потребують дуже оперативного вирішення.

"Я сьогодні раджу всім без виключення, в кожну квартиру, в кожний будинок, придбати як мінімум один вогнегасник. Для того, якщо виникне ситуація аварійна, у зв’язку з тим, що буде перенавантажена мережа, а це не виключення, щоб можна було локалізувати пожежу і не відбулося лиха", - додав Саук.

Нагадаємо, Україні пророкують відключення світла та перебої з опаленням через дефіцит вугілля.

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