Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб у найближчий час вийти на планові відключення.

Ситуація в енергосистемі Київської області залишається складною.

Про це розповів очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб у найближчий час вийти на планові відключення. Навіть попри ранкові обстріли. Відновлювальні роботи мереж тривають. Вони ускладнюються й погодними умовами. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною", - зазначив Кулеба.

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Він підкреслив, що наразі вирішення ситуації значно залежить від самих споживачів.

За його словами, необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень.

Ранкова атака по Київщині

Близько 6:00 у трьох областях України – Київській, Житомирській та Вінницький – було оголошено повітряну тривогу. На Київшині вона тривала найдовше – понад 3 години. Область зазнала ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва, які росіяни використовують у війні проти України.

За словами президента України Володимира Зеленського, усі 13 випущених безпілотників вдалося ліквідувати.

Відомо, що у Вишневому на Київщині під час атаки було пошкоджено житловий будинок і автівку.

Також руйнувань зазнали житлові будинки та адмінбудівля у Шевченківському району столиці.

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