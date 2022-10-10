Швеція відмовить Росії в доступі до розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік".
Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, пише Bild.
Росія хотіла, щоб її влада і державна компанія "Газпром" були залучені до розслідування справи.
"Попередні розслідування в Швеції носять конфіденційний характер, і це, очевидно, відноситься і до даної справи", - заявила вона під час прес-конференції на військово-морській базі на півдні Швеції.
Андерссон зазначила, що її офіс зараз працює над відповіддю на російський лист, отриманий минулого тижня.
Прем'єр повідомила, що шведська влада координує свої дії з Данією і Німеччиною.
"На жаль, ми повинні бути готові до того, що можуть статися й інші інциденти", - додала вона.
Вибухи на "Північних потоках"
Нагадаємо, що наприкінці вересня оператор Nord Stream повідомив, що в обох нитках російського газопроводу різко знизився тиск. Повідомлялося, що це сталося через дірку в трубі.
За словами російського аналітика Дмитра Донецького, з труб могло витекти до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що російська влада не виключає можливості саботажу.
У Євросоюзі вважають, що витоки газу сталися в результаті умисних дій. Лідери західних країн не виключають, що це був саботаж.
Нещодавно Служба державної безпеки Швеції завершила огляд пошкоджених ділянок газопроводів. Він підтвердив, що витік стався в результаті вибухів.