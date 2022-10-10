Попередні результати розслідування носять конфіденційний характер.

Швеція відмовить Росії в доступі до розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік".

Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, пише Bild.

Росія хотіла, щоб її влада і державна компанія "Газпром" були залучені до розслідування справи.

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"Попередні розслідування в Швеції носять конфіденційний характер, і це, очевидно, відноситься і до даної справи", - заявила вона під час прес-конференції на військово-морській базі на півдні Швеції.

Андерссон зазначила, що її офіс зараз працює над відповіддю на російський лист, отриманий минулого тижня.

Прем'єр повідомила, що шведська влада координує свої дії з Данією і Німеччиною.

"На жаль, ми повинні бути готові до того, що можуть статися й інші інциденти", - додала вона.

Вибухи на "Північних потоках"

Нагадаємо, що наприкінці вересня оператор Nord Stream повідомив, що в обох нитках російського газопроводу різко знизився тиск. Повідомлялося, що це сталося через дірку в трубі.

За словами російського аналітика Дмитра Донецького, з труб могло витекти до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що російська влада не виключає можливості саботажу.

У Євросоюзі вважають, що витоки газу сталися в результаті умисних дій. Лідери західних країн не виключають, що це був саботаж.

Нещодавно Служба державної безпеки Швеції завершила огляд пошкоджених ділянок газопроводів. Він підтвердив, що витік стався в результаті вибухів.

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