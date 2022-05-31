Також він підкреслив, що ключовим залишається розблокування експорту зернових з України.

Санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє італійське видання ANSA.

"Я можу підтвердити, що юридичний текст вже редагується, це питання годин, ми розраховуємо, що юридичний текст буде затверджений завтра ввечері або післязавтра", – сказав Мішель.

Крім того, він підкреслив, що пріоритетом залишається розблокування морських шляхів, щоб допомогти експортувати 22 млн тонн зернових з України.

Нагадаємо, Європейський союз до кінця 2022 року скоротить імпорт російської нафти на 92%.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прокоментував рішення про введення ембарго на 90% російської нафти. За словами Драгі, досягнення такої угоди - "це повний успіх".

"Ці санкції будуть діяти дуже, дуже, дуже довго. Так що всі торгові лінії будуть змінені, на багато років, якщо не назавжди. Максимальний момент впливу санкцій проти Росії буде цього літа", - спрогнозував Драгі.

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