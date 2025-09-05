Якщо Путін говорить про енергоблокаду - він готується бити по енергетиці.

Україна буде і далі відповідати своїми ударами на російські атаки по українській енергетиці. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Так, очільник держави відповів на запитання журналіста щодо закликів Путіна до Європи влаштувати енергетичну блокаду України.

"Що стосується енергоблокади - ми не говорили про це. Я навіть не знаю. Почув від вас, що був такий сигнал в медіа від Путіна. До речі, якщо логічно подивитися на це, - якщо людина хоче закінчити війну, тоді, напевно, вона не буде просити у партнерів або сусідів України робити енергоблокаду", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Глава держави пояснив, що таким чином Путін "хоче атакувати нашу енергетику".

За словами Зеленського, Путін розуміє, що Україна захищає енергетичну інфраструктуру так, як може, а також імпортує електроенергію згідно правил Євросоюзу, коли є дефіцит.

"І він розуміє, якщо заблокувати цей процес - що неможливо, я вважаю, якщо за законом жити... Нехай навіть із законом у Росії дефіцит, але, тим не менш, сьогодні це неможливо зробити. Ми захищаємося системами ППО, і він постійно хоче зробити ці блокади", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що Україна дуже вдячна Словаччині за імпорт електроенергії до нашої держави в моменти дефіциту.

Зеленський вважає проблемою порушення Росією питання енергетичної блокади України.

"Ми, безумовно, мало тиснемо на Росію, щоб вони думали про закінчення війни. Тиск може бути тільки об'єднаний від усіх партнерів Європи і від Сполучених Штатів Америки", - відзначив Зеленський.

Як зазначив президент України, президент США Дональд Трамп прямо говорить про те, що Європа повинна припинити отримувати енергоресурси від Росії, бо за рахунок отриманих кош і Росія воює з Україною.

Також Зеленський зазначив, що 20 жовтня відбудеться зустріч міжурядової комісії України і Словаччини.

"Наші урядовці будуть абсолютно конструктивними. Ми готові мати спільні енергетичні проекти. Ми готові до постачання газу і нафти на територію Словаччини. І я сказав відверто прем'єр-міністру - якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта, тому що у нас війна", - наголосив Зеленський.

Водночас, як підкреслив глава держави, є інші проєкти, зокрема альтернативи російським енергоносіям. "Ми знаємо достатньо альтернатив, проєктів. Ми готові працювати", - заявив Зеленський.

Крім того, за його словами, якби в Україні не було складнощів через російські удари по енергетиці, Україна завжди мала профіцит електрики у будь-який момент року. Україна завжди хотіла допомагати іншим країнам, і навіть у час війни допомагала Молдові.

"Україна відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам, і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоби війна ця закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде", - наголосив Зеленський.

Путін закликав Європу влаштувати енергоблокаду України

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Китаю у розмові із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо Путін наголосив, що Україна отримує електроенергію та газ з Європи, тож у відповідь на українські удари по нафтогону "Дружба" сусіди України могли б заблокувати поставки енергії в Україну. Також Путін стверджував, що Росія не атакувала енергетику України і буцімто була змушена почати ці атаки у відповідь на атаки України.

У центрі протидії дезінформації України звернули увагу на брехню Путіна, Росія нібито не завдавала ударів по українській енергетиці, а лише завдає удари у відповідь на атаки України по нафтовій галузі Росії. На думку керівника ЦПД Андрія Коваленка, російський диктатор готує інформаційне алібі для виправдання енергетичного терору проти України.

