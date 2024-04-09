Через бойові дії на Дніпропетровщині відключились дві високовольтні повітряні лінії, спричинивши знеструмлення промислового об’єкта.

В ніч на 9 квітня ворог атакував обʼєкти енергетичної інфраструктури у Полтавській та Львівській областях, також наразі застосовуються обмеження споживання електроенергії на Харківщині.

В Міністерстві енергетики зазначили, що вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині - на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає, є пошкодження обладнання.

"Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині - зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Наразі споживачів заживлено, зазначили у Міненерго.

Що стосується Харківщини, то, згідно з повідомленням, протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у області. Сьогодні зранку на Харківщині також діють графіки відключень.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

Найскладніша енергетична ситуація спостерігається у Харкові та області, де ворог наприкінці березня зруйнував всі трансформаторні підстанції та пошкодив ТЕЦ.

Учора, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський провів нараду через енергетичну ситуацію в Харківській області та потребу підтримати харків'ян. Зокрема, було представлено терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені.

У Міністерстві енергетики Литви запропонували розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

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