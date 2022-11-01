На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів.

Російські окупанти розмістили системи радіоелектронної боротьби на даху п’ятого енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали", - йдеться у повідомленні.

Також в ГУР поінформували, що в Енергодар прибули так звані "кадирівці", які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.

"Російські окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)", - зазначили в розвідці.

Окупація Росією Запорізької АЕС

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни Великої сімки (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

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