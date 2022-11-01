Російські окупанти розмістили системи радіоелектронної боротьби на даху п’ятого енергоблоку Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
"На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали", - йдеться у повідомленні.
Також в ГУР поінформували, що в Енергодар прибули так звані "кадирівці", які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.
"Російські окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)", - зазначили в розвідці.
Окупація Росією Запорізької АЕС
4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.
На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.
23 жовтня країни Великої сімки (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.