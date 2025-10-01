За словами російського економіста Владислава Іноземцева, ремонт підприємств, що постраждали, може тривати місяцями.

Результативні атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи збільшують обсяг непрацюючих потужностей заводів до історичних максимумів, повідомляє Moscow times.

Відповідно до даних агентства кількісної інформації "Сіала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти, що могли переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

"Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним: він перевищив рекорд серпня, коли "відпочивали" 23% потужностей нафти, що можуть переробити 206 тисяч тонн нафти на добу, а також попередні рекорди травня 2022 і травня 2020 року, коли було зупинено обладнання, здатне переробляти, відповідно, 196 та 164 тисячі тон нафти на добу", - зазначають журналісти.

Відео дня

Приблизно 70% простоїв, згідно з підрахунками "Сіали", стали результатом атак українських безпілотників. Зазначається, що станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу.

Як наслідок, виробництво дизельного палива, за даними джерел російського видання "Комерсант", скоротилося у вересні на 1 мільйон тонн, а дефіцит бензину, за оцінками видання, сягнув 400 тисяч тонн.

Додатково ускладнюють ситуацію для РФ західні санкції. Російський економіст Владислав Іноземцев пояснює, що ремонти на постраждалих заводах можуть тривати місяцями. Він пояснює, що обмеження передбачають заборону постачання західного обладнання до Росії, а легко замінити його китайськими аналогами не можна.

Атаки дронів на російські НПЗ - останні новини

Україна продовжує систематичні та результативні атаки на російські НПЗ. Так, 1 жовтня спалахнув НПЗ у Ярославлі. Втім, місцева влада переконує, що причиною пожежі стали навіть не "уламки" дрона.

26 вересня українські дрони навідалися на Афипський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Унаслідок атаки виникла пожежа на одній з установок підприємства.

Вас також можуть зацікавити новини: