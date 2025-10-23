Сили оборони уразили НПЗ 'Рязанський' - найбільший у центральній частині Росії

Влучання у цей НПЗ має знизити спроможності російської армії воювати проти України.

В районі нафтопереробного заводу "Разанський", який є найбільшим НПЗ у центральній частині Росії, зафіксовано вибухи та пожежу. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Зокрема, у ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта противника, задіяного у забезпеченні збройних сил РФ - нафтопереробного заводу "Рязанський".

"Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства", - відзначається у повідомленні.

Як уточнюють в Генштабі, "Рязанський" нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині РФ та належить компанії "Роснєфть".

Відомо, що потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів.

"Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій", - наголошується у повідомленні.

Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.

"За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Удари по НПЗ

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони неодноразово раніше атакували НПЗ "Рязанський". Зокрема, у серпні стверджувалося, що на цьому заводі було зупинено дві установки первинної переробки нафти.

Також про ураження цього НПЗ повідомлялося на початку вересня. Тоді було зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

