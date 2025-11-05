Санкції обвалили зарубіжну мережу російського '‎Лукойлу'‎, - Reuters

У Фінляндії, де "‎Лукойл"‎ має мережу АЗС Teboil, російська компанія зіткнулася з відмовою банків обслуговувати її операції.

Російська компанія "‎Лукойл"‎, що потрапила під санкції США, зіткнулася з проблемами у роботі своїх закордонних структур. Про це Reuters повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

За словами генерального директора норвезької компанії Gunvor Торбйорна Торнквіста, санкції призвели до того, що "вся міжнародна діяльність "Лукойла" паралізована".

"Ніхто не може проводити з ними операції. Під загрозою безліч робочих місць, а робота нафтопереробних потужностей може бути серйозно порушена", – наводить його слова Reuters.

Як повідомляється, в іракській державній компанії Somo скасували відвантаження трьох партій нафти, видобутої компанією "‎Лукойл" в рамках його частки на родовищі "Західна Курна-2".

Відомо, що "‎Лукойлу" належить частка 75% у родовищі потужністю 480 тис. барелів на добу. Рештою володіє іракська North Oil Company.

Це тільки мала частина проблем.

Компанія Litasco, що базується у Женеві і є торговельним підрозділом "‎Лукойлу", зазнала труднощів з фрахтуванням суден, оскільки британські суднові брокери відмовилися працювати з нею. Через обмеження Litasco була вимушена скоротити свій штат.

У Фінляндії, де "‎Лукойл"‎ має мережу АЗС Teboil, російська компанія зіткнулася з відмовою банків обслуговувати її операції. Через це близько тисячі працівників і операторів заправних станцій опинилися перед загрозою втрати роботи найближчим часом.

Зазначимо, що за даними The Moscow Times, зарубіжна нафтова імперія, зібрана "Лукойлом", включає НПЗ у Болгарії, Румунії та Нідерландах, мережу АЗС у Євросоюзі, а також потужності з видобутку в Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Іраку, Єгипті та інших країнах світу.

Всі ці активи внесли до чорних списків Мінфіну США, який дав "Лукойлу" місяць на те, щоб від них позбутися, а його партнерам – щоб закрити всі угоди.

За прогнозами фахівців, через санкції та вимушений розпродаж "Лукойл" може втратити 15-17% усього видобутку вуглеводнів. Відомо, що за кордоном він видобуває 6,5% нафти і майже половину газу, а іноземні НПЗ забезпечують йому чверть сукупного обсягу нафтопереробки.

Нові санкції проти Кремля – що відомо

Нагадаємо, нещодавно США запровадили нові санкції щодо Росії, які торкнулися нафтових гігантів – компаній "Роснефть" і "Лукойл". Одразу після запровадження обмежень акції компаній почали стрімко падати.

Пізніше стало відомо, що "Лукойл" намагається захистити свої закордонні активи.

Компанія оголосила, що її міжнародні активи, які належать LUKOIL International GmbH, будуть продані компанії Gunvor, згаданій вище. Остання раніше виступала одним із найбільших продавців російської нафти за кордон.

