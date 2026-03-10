В ЄС нагадали США, що Росія все ще агресор: закликають зберігати обмеження цін на нафту

Москва підтримує військові дії Ірану, констатують в Євросоюзі.

Європейська комісія закликала США у вівторок суворо дотримуватися обмеження цін на російську нафту, встановленого G7.

Reuters передає, що це сталося після того, як Вашингтон оголосив у понеділок про скасування деяких санкцій, пов'язаних з роснафтою, з метою забезпечення поставок і зниження цін.

У понеділок ціни на нафту підскочили до 119 доларів за барель, що є найвищим рівнем за майже чотири роки, через побоювання щодо скорочення видобутку в Перській затоці та перебоїв з експортом танкерами.

Міністри фінансів G7 заявили в понеділок, що готові вивільнити нафту зі стратегічних резервів, щоб допомогти знизити ціни, якщо це буде необхідно.

"Дуже важливо суворо дотримуватися цінової різниці G7 і, можливо, перейти до повної заборони морських послуг, щоб обмежити військові доходи Росії, оскільки протилежне рішення буде самовбивчим", – заявив на прес-конференції європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

"Це посилило б здатність Росії вести війну, підриваючи Україну, підриваючи нашу підтримку України, а також підриваючи цілі, яких США та Ізраїль намагаються досягти в Ірані, оскільки ми знаємо, що Росія також підтримує військові дії Ірану", – додав Домбровскіс.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив про своє бажання скасувати деякі санкції, пов'язані з російською нафтою. Це допомогло б приборкати ціни на пальне, вважає голова Білого дому. Говорячи про скасування санкцій, Трамп не виключив, що їх не доведеться вводити знову.

Видання Politico зауважує, що Путін може стати "найбільшим переможцем" війни в Ірані. Посилення конфлікту може стати рятівним фінансовим колом для нафтогазових доходів Росії.

