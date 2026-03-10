11 країн звернулися до України по безпекову допомогу: у Раді пояснили перспективи

Можливість поділитися нашими унікальними технологіями і захистити інші країни підвищує авторитет України в цілому, вважає нардеп.

Дестабілізація через війну в Ірані торкається не лише сусідів цієї країни, а й усього світу. Президент України Володимир Зеленський заявив про наявні вже 11 запитів на безпекову підтримку від країн - сусідів Ірану, європейських держав та Америки. За його словами, Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність нашої країни. Детально про те, в якому вигляді можлива ця підтримка, як це впливає на імідж України та що вона може отримати натомість УНІАН поговорив з Олександром Мережком, народним депутатом від "Слуги народу", головою Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Вчора Зеленський повідомив, що вже 11 країн звернулися до України по безпекову підтримку. Чи може Україна реально стати експортером оборонних технологій зараз і після війни?

Безумовно. В економіці є таке поняття як "порівняльна перевага", comparative advantage. З огляду на наш бойовий досвід, ми маємо унікальний, безцінний досвід в очах світу. Цим треба скористатись не тільки з гуманітарної, безпекової точки зору, але також це допоможе і з точки зору підвищення нашого авторитету.

Україна не є проблемою. Вона є вирішенням безпекової проблеми у світі. Тому те, що ми можемо поділитися нашими унікальними технологіями і захистити інші країни, дає нам перевагу в політиці, підвищує авторитет країни в цілому.

Чи може співпраця з країнами Близького Сходу у сфері дронів принести Україні нову військову допомогу або інвестиції в оборонну промисловість? Які зараз очікування?

Ми на це розраховуємо. Україна доводить цілому світу, що наші військові технології дуже швидко розвиваються. Ми попереду більшості країн і тому це викликає величезний інтерес з боку, у тому числі, країн Близького Сходу.

Я впевнений, що вони будуть інвестувати в розвиток промисловості. Можливо, з'являться спільні проєкти, тому що це питання безпеки для них. Вони розуміють, що без допомоги України їм буде дуже складно.

А чим саме вони могли б насамперед допомогти нам? Звучала думка, що за те, що ми допоможемо їм, ми можемо попросити у них гроші або, наприклад, засоби, щоб збивати балістику.

Насамперед це інвестиції в розвиток військово-індустріального виробництва в Україні, це найголовніше. Потім, думаю, з політичної точки зору, ці країни, мають бути зацікавлені в тому, щоб чинити тиск на Росію. Щоб дати нам можливість вкладати більше ресурсів в розвиток нашої військової індустрії.

Політичне питання пов'язане також з підтримкою нас на міжнародних майданчиках. Тобто вони бачать, що ми вже понад чотири роки чинимо опір державі, яку вони вважали наддержавою. І виявилося, що все завдяки героїзму нашої армії, народу, а також тому, що у нас є дуже розвинуте військово-індустріальне виробництво, військово-індустріальний комплекс.

Чи змінює війна на Близькому Сході глобальний баланс підтримки України?

Я сподіваюся, що так. Війна має непередбачувані наслідки, ми це розуміємо, але дуже багато зараз залежить від нас. Ми можемо довести, наприклад, і Сполученим Штатам, що ми є дуже надійним партнером, союзником. Ми можемо це довести і країнам цього регіону також, що ми й робимо.

Взагалі, це свідчить про те, що Україна зараз також знову опиняється в центрі уваги, причому як сильна країна, і це головне.

Чи може загострення на Близькому Сході призвести до того, що війна в Україні відійде з глобального порядку денного, а Росія поступово почне "реабілітовуватися" на міжнародній арені?

Можуть бути різні наслідки, це не завжди передбачувано. Але дуже багато залежить від нас, в якому напрямку ми будемо намагатися рухати ці події.

З одного боку, будь-який міжнародний конфлікт відволікає увагу світової спільноти від допомоги Україні. Але, з іншого боку, йдеться про те, що Росія втрачає свого найбільшого союзника - Іран. Цей союзник надає Росії дрони, балістичні ракети, допомагає їй створювати і розвивати військову технічну базу за допомогою надання технологій. Росія втрачає цього союзника, і це великий плюс для України.

З іншого боку, можуть виникнути питання, пов'язані з ціною на нафту, але завжди можна знайти механізми, щоб мінімізувати такі ризики.

Чи бачите ви ризик, що деякі країни можуть почати шукати компроміси з Москвою через економічні інтереси, навіть попри війну в Україні? Які країни це могли б бути насамперед?

Найбільша загроза полягає в тому, щоб адміністрація президента Трампа не почала шукати будь-які компроміси з Москвою. Це найбільша загроза. Але тут у мене надія на американське суспільство, на Конгрес. В тому числі, є члени команди президента Трампа, які мислять стратегічно і розуміють, що цього не має статися. Хоча такий ризик залишається.

Є дійсно деякі країни, які займали вичікувальну позицію. Але треба працювати з кожною такою країною, доводити, що в їхніх інтересах підтримувати саме Україну. Не тільки як жертву агресії, але якраз і як перспективну, сильну державу в регіоні.

довідка Олександр Мережко голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко - голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Протягом 2020-2022 років був віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи. У січні 2023 року брав участь у виборах президента ПАРЄ. Є автором численних статей на тему агресії Росії проти України, досліджує її з точки зору міжнародного права. Обґрунтовує право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного в рамках України.

