Угода про обмеження цін на російську нафту має на меті обмежити надходження для Росії від продажу викопного палива.

Лідери країн "Великої сімки" близькі до угоди про початок процесу обмеження цін на російську нафту.

Про це пише газета The New York Times.

Угода про обмеження цін на російську нафту, яку пропонували в останні тижні, має на меті обмежити надходження для Росії від продажу викопного палива, на які вона покладається у питання фінансування своїх військових дій, зазначає видання.

Окрім цього, країни прагнуть стабілізувати світові ринки нафти і сподіваються знизити на них ціни. У разі обмеження ціни російська нафта зможе і надалі надходити до споживачів у всьому світі, але відмічається, що багаті демократії дедалі частіше запроваджують ембарго проти нафти з РФ у своїх країнах.

Навіть за умови домовленості, міністрам фінансів країн-учасниць доведеться вирішувати деталі того, як буде реалізований план по встановленню граничних цін.

Остаточна угода також вимагатиме складних обговорень, які, ймовірно, потребують залучення приватних компаній - страховиків та великих фінансових установ, а також країн за межами Європи та США, які імпортують нафту з Росії.

"Я думаю, що це можна зробити відносно швидко", – сказав журналістам на саміті Джейк Салліван, радник президента Байдена з національної безпеки.

Незважаючи на те, що російський експорт нафти різко впав під санкціями, її доходи від продажу нафти зросли через зростання цін на паливо. А споживачі в усьому світі зіткнулися зі зростанням цін на пальне та нафтопродукти. Ця комбінація змусила лідерів G7 шукати шляхи того, як зменшити російські доходи і водночас - зменшити тиск на ціни на енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня лідери Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко та міністр енергетики Герман Галущенко у спільній статті для міжнародної медіаорганізації Project Syndicate підтримали намір західних країн впровадити обмеження цін на російську нафту.

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