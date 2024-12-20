Обмеження США щодо "Газпромбанку" створюють перешкоди для європейських покупців

Туреччина заявила, що США звільнили її від санкцій щодо російського АТ "Газпромбанк". Це рішення дозволить Анкарі оплачувати імпорт газу.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар повідомив агентству Bloomberg, що після низки переговорів з офіційними особами США країні дозволили здійснювати платежі за газ через російський "Газпромбанк".

Раніше він заявив, що для Туреччини необхідно послабити санкції, інакше вона ризикує сама опинитися в "чорному" списку.

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Обмеження США проти "Газпромбанку", ключового фінансового інституту, який використовується країнами для забезпечення поставок природного газу, викликають занепокоєння у багатьох країн, зокрема в Євросоюзі.

Санкції - перешкода для тих, хто використовує російського кредитора для здійснення платежів. У середу Угорщина оголосила про те, що її також звільнили від санкцій.

Санкції проти "Газпромбанк" - головні новини

Минулого місяця США вели санкції щодо російського "Газпромбанку", щоб покарати Москву за війну в Україні. Згодом стало відомо, що банки в дружніх до Росії країнах відмовляються обслуговувати картки "Газпромбанку".

Пізніше Туреччина попросила США послабити санкції проти "Газпромбанку", бо Анкара не зможемо заплатити за товари.

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