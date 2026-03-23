'Подивіться, де можна піти на поступки': у Росії скаржаться, що США витісняють їх з енергетичних ринків

За словами глави російського МЗС, США прагнуть енергетичного домінування в усьому світі.

США витісняють Росію з усіх світових енергетичних ринків, заявив в інтерв'ю одному з російських ЗМІ міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Інтерфакс.

"Наші американські колеги нам кажуть: давайте Україну зараз врегулюємо (причому ми до цього були готові ще на Алясці, тепер вони починають "вагатися"), подивіться ще, де можна піти на поступки, і потім у нас з вами відкриються величезні економічні перспективи. Паралельно нас витісняють з усіх світових енергетичних ринків", – сказав Лавров.

За його словами, США претендують на енергетичне домінування в усьому світі.

Глава російського МЗС додав, що "США вітали і вітають те, що Росію маргіналізують на європейських енергетичних ринках".

"У Сербії витісняють. Це вже американці свій внесок вносять. Джозеф Байден почав, а Трамп закінчує. Це відкрита претензія на енергетичне домінування у всьому світі, у всіх регіонах", – пояснив російський міністр, нагадавши, що адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції щодо "Лукойлу" та "Роснефті".

Лавров підкреслив, що після витіснення з ринків "залишиться тільки наша власна територія":

"Американці прийдуть до нас і скажуть, що вони за співпрацю з нами. Але якщо ми готові на нашій території здійснювати взаємовигідні проекти і надавати американцям те, що їх цікавить, з урахуванням і наших інтересів, то й вони повинні враховувати наші. Поки що ми цього не бачимо. За межами російських багатств теж повинні поважати".

Лавров також зазначив, що інтереси США не повинні бути важливішими за досягнуті раніше міжнародні домовленості.

"Це незвичайна ситуація – повернення до того, коли не було жодних рамок міжнародних відносин. Було сказано прямо – інтереси Сполучених Штатів превалюють над будь-якими міжнародними домовленостями", – підсумував Лавров.

Санкції США щодо РФ

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року США ввели санкції щодо РФ. Під санкційний удар потрапили російські нафтові компанії "Лукойл" і "Роснефть".

Через санкції РФ була змушена продавати свою нафту з рекордними знижками, а один із головних покупців російської нафти – Індія – частково переорієнтувалася на закупівлі нафти з інших джерел.

Однак після початку війни на Близькому Сході США тимчасово дозволили всім країнам купувати російську нафту, що підпадає під санкції.

