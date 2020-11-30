Служба безпеки України зажадала від державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії зупинити відвантаження ільменіту чеської Belanto

Служба безпеки України зажадала від державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії зупинити відвантаження ільменіту чеської Belanto через підозру в поставках української сировини в окупований Росією Крим.

Про це йдеться в листі Служби безпеки ОГХК, адресованому заступнику голови правління держкомпанії Тетяні Гогенко, яке є в розпорядженні видання.

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«З метою недопущення передумов до нанесення шкоди державній безпеці, посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, прошу зупинити відвантаження будь - якої продукції на користь компанії Belanto за вказаним контрактом до з'ясування всіх обставин», - йдеться в листі.

Разом з тим, глава ОГХК Артур Сомов, попри запит СБУ, залишив відвантаження на Belanto в силі.

Цього разу за партією ільменітового концентрату в 10 тис.тонн виробництва Іршанського ГЗК з турецького порту трос вийшло судно BOGDAN. Воно прибуло в порт Іллічівська 27 листопада. Зараз судно очікує навантаження на рейді.

Згідно з системою стеження за судами, сирійське судно SOURIA з першою партією ільменіту від чеської Belanto розвантажилося в порту Керч, РФ 25 листопада.

SOURIA вже прибула в Болгарський порт Варна, де можливо, відбудеться перевантаження другої партії ільменіту на судно BOGDAN. Це судно після навантаження в Іллічівську вийде йому Назустріч. Також ймовірно, що обидва судна можуть для перевантаження зустрітися в сусідньому порту Констанца, як було при відправці першої партії ільменіту на Крим через Belanto.

Таким чином, в Росію, а потім на «Кримський Титан» Дмитра Фірташа, буде відвантажена друга партія ільменіту за контрактом з Belanto. Кримський завод з виробництва двоокису титану отримає на переробку 20 тис.тонн ільменіту з 50 тис. т, передбачених для чеської «прокладки» за договором з ОГХК.

Як повідомлялося, контракт з чехами замінив контракт з німецькою ITS, яка в серпні цього року відправила 25 тис.т Іршанського ільменіту на Кримський Титан. Договір з чехами був укладений 13 жовтня 2020 Сомовим, щоб переорієнтувати відвантаження ільменіту в Крим.

Першу партію ільменіту - 10 тис. т, чехи завантажили на судно SALVINIA в порту Іллічівська 11 листопада, повідомляє Мінпром.

А потім перевантажили її на SOURIA в порту Констанца 12 листопада.

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Автор: УНІАН