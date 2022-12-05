Молдова готується до відключень світла.

В ході сьогоднішньої ракетної атаки Росії на Україну в Молдові почалися проблеми з енергопостачанням. Жителів Молдови попередили про можливі відключення.

Як повідомляє Національна енергокомпанія Молдови, в країні можливі перебої з електропостачанням.

"Сьогодні можливі відключення електрики", - йдеться в повідомленні Moldelectrica.

Відео дня

Обстріл 5 грудня:

5 грудня 2022 року Росія розпочала черговий обстріл енергосистеми України. За попередньою інформацією було випущено близько 100 ракет. Ряд міст на цю мить залишилися без водопостачання, також повідомляється про те, що спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

Вас також можуть зацікавити новини: