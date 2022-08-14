В ЄС діє надзвичайний газовий план для подолання енергетичної кризи, викликаної війною Росії проти України.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія може запобігти дефіциту енергії, приєднавшись до плану Європейського Союзу щодо скорочення споживання газу на 15% цієї зими.

Про це заявила міністр енергетики Сімонетта Соммаруга, повідомляє Reuters.

Соммаруга зазначила, що заклик швейцарської комісії з електропостачання до домогосподарств запастися свічками на випадок відключення електроенергії цієї зими став "тривожним дзвінком для всіх".

"Це, безумовно, має сенс. Федеральна рада прийме рішення", - зазначила міністр.

За словами міністра, уряд почне кампанію в цьому напрямку в найближчі тижні. Крім того, Соммаруга зазначила, що вона наполягатиме на заощадженні опалення в громадських будівлях.

Газовий план ЄС:

В ЄС діє надзвичайний газовий план для подолання енергетичної кризи, викликаної війною Росії проти України. Він передбачає добровільну економію природного газу взимку в розмірі 15% на країну, але допускає численні винятки.

Наприкінці червня швейцарський уряд виклав плани щодо усунення можливої нестачі природного газу цієї зими та заявив, що може вдатися до нормування, якщо інші заходи виявляться недостатніми.

Швейцарія отримує газ через сусідні країни ЄС, і газ становить близько 15% її загального споживання енергії. За даними уряду, близько 42% газу країна використовує для опалення житлових приміщень, а решта - в промисловості, сфері послуг і транспорті.

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