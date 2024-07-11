Європейські нафтопереробні заводи були спроектовані в шістдесятих і сімдесятих роках.

В Європі температура наближається до рівня, за якого деякі нафтопереробні заводи будуть змушені зменшити виробництво пального. Температура вже значно перевищує сезонну норму, і немає жодних ознак, що вона зміниться найближчим часом, пише Bloomberg.

Так, найбільший шведський нафтопереробний завод вже заявляє, що зміна клімату ускладнює виробництво палива. У Польщі спека може незабаром перевищити межу, за якої найбільший постачальник палива в країні зможе нормально працювати на своїх нафтопереробних заводах.

"Європейські нафтопереробні заводи були спроектовані в шістдесятих і сімдесятих роках. З тих пір світ став гарячішим", – заявляє віце-президент з питань нафтопереробки, хімії та нафтових ринків консалтингової компанії Wood Mackenzie Ltd Алан Гелдер. Відео дня

За словами журналістів, нафтопереробні заводи адаптуються, додаючи обладнання там, де це має економічний сенс, щоб продовжувати отримувати прибутки. Заводи в регіонах, які більше звикли до спекотної погоди, наприклад, на Близькому Сході, краще пристосовані до змін клімату. В Європі ж, за даними інжинірингової компанії Kent Plc, нафтопереробні заводи, будуються з розрахунком на низькі температури.

Зміна типів нафти, яку використовують нафтопереробні заводи континенту після війни Росії в Україні, ускладнила проблему, але зараз спостерігаються ознаки поліпшення ситуації. Згідно з даними Kpler, європейські заводи, які звикли до легкої американської нафти, переробляють важчі сорти, що може допомогти їм впоратися з проблемою: "Навіть якщо це не буде історичний рекорд, як минулого року, якщо це буде просто дуже спекотна погода порівняно з нормальною, ви матимете дуже схожі проблеми з минулим роком", – підкреслив аналітик Macquarie Вікас Двіведі.

Багато змінних

Прогнози щодо того, наскільки нафтопереробним заводам доведеться знизити загальну швидкість переробки майже не піддаються прогнозуванню, оскільки існує дуже багато змінних: непередбачуваність погоди, кожен завод має власну конфігурацію, ідеальну сировину і вихід палива.

За словами колишнього директора з нафтопереробки FGE Стіва Сойєра, екстремальна спека може змусити нафтопереробний завод скоротити обсяги виробництва на 15% протягом 24 годин.

Однак європейські нафтопереробники не єдині, кому доводиться мати справу зі спекотною погодою. У США найбільше постраждали регіони Східного узбережжя та Середнього Заходу, де підприємства розраховані на зимовий холод, а не на літню спеку.

За оцінками Macquarie Group, пов'язані зі спекою перебої в роботі європейських заводів минулого року сягнули близько 1 мільйона барелів на добу – майже 10% від того, що вони зазвичай переробляють.

Енергетичний ринок

За перший тиждень липня щотижневий обсяг експорту сирої нафти з Росії впав до мінімуму з моменту вторгнення в Україну 2022 року, а чотиритижневий середній показник впав до мінімуму з лютого.

В Україні стартує будівництво двох нафтових свердловин. Їхній загальний обсяг видобутку становитиме понад 100 тонн нафти на добу. Глибина кожної свердловини становитиме 4,5 кілометра. Свердловини розкриватимуть продуктивні пласти візейських відкладень.

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