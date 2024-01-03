Для покриття споживання потрібно швидко ввести в роботу додаткові енергоблоки, що може призвести до технологічних порушень.

У середу, 3 січня, рівень споживання електроенергії на 14% вищий за відповідний показник на ранок 2 січня. А добовий максимум споживання у вівторок ввечері був на 13,8% вищим, ніж тижнем раніше, повідомила в Telegram прес-служба "Укренерго".

В НЕК зазначили, що споживання поступово зростає через закінчення свят, початок робочого тижня та похолодання. Однак таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему.

"Для покриття споживання, яке стрімко зростає, потрібно швидко ввести в роботу щонайменше 6 енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень", – підкреслили в держкомпанії.

Відео дня

Споживачів закликали перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок. Це допоможе енергосистемі працювати у складний період.

Водночас електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Експорт здійснюється у нічні години мінімального споживання до Румунії та Молдови. Імпорт проводять вдень зі Словаччини та Румунії.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 412 населених пунктів.

Енергосистема України

Станом на ранок 2 січня через масований ракетний обстріл у Києві було пошкоджено повітряну лінію, без напруги залишилась низка підстанцій, також були знеструмлені 259 тисяч споживачів. У другій половині дня світло повернули усім абонентам.

Водночас Кабінет Міністрів України продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Це означає, що уряд зберіг незмінними тарифи на електроенергію до кінця квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: