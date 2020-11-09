Запаси газу в ПСГ за тиждень скоротилися до 28 мільярдів кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 31 жовтня по 8 листопада скоротилися на 1% - до 28 мільярдів кубометрів.

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Про це свідчать дані Державної компанії "Укртрансгаз".

Станом на 8 листопада запаси газу в ПСГ були на 29% більше, ніж на аналогічну дату 2019 року (21,6 мільярда кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 90%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня розпочала сезон закачування природного газу у підземні сховища газу (ПСГ). Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 мільярда кубометрів.

28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

До початку опалювального сезону 2019-2020 років Україна накопичила в ПСГ 21,76 мільярда кубометрів газу, що було рекордним показником за останні десять років.

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Автор: Ігор Орел