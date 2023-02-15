Разом з тим в Одеській області у зв'язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

Сьогодні четверту добу поспіль в енергосистемі України не буде дефіциту електроенергії, тепла погода сприяла збільшенню виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на міністра Германа Галущенка.

За словами Галущенка, сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

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"Працюють всі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - зазначив Галущенко.

Разом з тим в Одеській області у зв'язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

Також внаслідок ворожих обстрілів східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м.Куп'янськ та прилеглі райони.

Удари по енергоструктурі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України. 10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку на об'єкти Української енергетичної інфраструктури.

Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в результаті ракетних і дронових атак, а також окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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