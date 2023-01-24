Завод Freeport LNG, який постраждав через вибух у червні, готовий відновити експорт зрідженого газу.

Другий за величиною експортер зрідженого природного газу в США, компанія Freeport LNG, завершила ремонт свого заводу в Техасі. Він був закритий у червні після вибух та пожежі.

Freeport звернулася до регуляторів США із проханням дозволити зробити перші кроки для перезапуску підприємства. Про це пише Reuters.

Федеральна комісія з регулювання енергетики США (FERC) заявила, що компанія запросила дозвіл на початок подачі СПГ в трубопровідну систему заводу. "Необхідні будуть наступні дозволи", щоб повністю повернути в експлуатацію лінії зі зрідження, йдеться в повідомленні.

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Зокрема, у своїй заяві компанія просить дозволити "почати охолодження трубопроводу першого контуру і відновити роботу компресорів для управління випарним газом і пов'язаних із цим трубопроводів", - йдеться в заяві.

Процедура, яка займе близько 11 днів, стане першим кроком до повернення експортного підприємства потужністю 15 мільйонів тонн на рік до нормальної роботи після семимісячного простою. Freeport просить дати відповідь на свій запит до 24 січня.

Дозвіл дасть можливість "ввести СПГ в трубопровідні системи, щоб дозволити трубопроводу охолонути до кріогенних температур, необхідних для циркуляції СПГ в трубопровідній системі першого контуру, і для передачі СПГ в перший док експортного об'єкта", - сказано в заяві Freeport LNG.

На тлі цього ф'ючерси на природний газ в США у понеділок виросли на 9%, до 3,46 долара за мільйон британських теплових одиниць (1 BTU дорівнює 1054-1060 Джоулів або 252-253 калорій, - УНІАН). У п'ятницю ф'ючерси закрилися за найнижчою ціною з червня 2021 року.

"Новини Freeport пояснюють пізнє зростання цін. У цьому бізнесі люди спочатку купують, а потім задають питання", - сказав Джон Кілдафф, партнер інвестиційно-консалтингової компанії Again Capital в Нью-Йорку.

Компанія Freeport LNG - що відомо

Freeport - другий за величиною об'єкт з експорту СПГ у США. Експортний завод компанії з виробництва зрідженого природного газу (СПГ) був зупинений в результаті сильного вибуху 8 червня 2022 року. За словами консультантів із енергетики, вибух став нібито результатом людської помилки, неадекватних процедур експлуатації та випробувань, а також інших факторів.

Підприємству заборонено відновлювати виробництво до тих пір, поки федеральні регулюючі органи не завершать перевірку безпеки і не схвалять внесені зміни.

Закриття Freeport змусило клієнтів купувати дорогий СПГ із інших джерел для постачання своїм клієнтам. Також інцидент змусив великих клієнтів Freeport, включаючи японських JERA і Osaka Gas, зафіксувати збитки на сотні мільйонів доларів. Іншими великими покупцями є британська BP, французька TotalEnergies і корейська E&S.

У листопаді минулого року Freeport заявила, що планує перезапустити постраждалий завод у грудні, а вже в січні 2023 року переробляти близько 2 млрд кубічних футів газу (56 млн кубометрів) на добу в СПГ, і вийти на повну потужність із використанням двох доків у березні 2023 року.

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