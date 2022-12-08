Обмежувальні заходи на поставки російської сировини не вимагають додаткових перевірок суден.

На тлі нафтових санкцій проти Росії заступник голови Мінфіну США Уоллі Адейемо провів переговори з Заступником міністра закордонних справ Туреччини Седатом Оналом, під час яких обговорювалася необхідність додаткових перевірок російських суден, що проходять через турецькі територіальні води.

Як зазначається в повідомленні прес-служби Мінфіну США, Адейемо заявив, що обмежувальні заходи на поставки російської сировини не вимагають додаткових перевірок суден.

"Режим обмеження цін поширюється тільки на нафту російського походження і не вимагає додаткових перевірок суден, що проходять через турецькі територіальні води", - заявив Адейемо.

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Представники США і Туреччини також підкреслили свою зацікавленість в контексті підтримки необхідного рівня поставок на глобальному енергетичному ринку.

Туреччина і нафтові санкції проти РФ:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

З 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася.

3 грудня Рада Європейського Союзу прийняв рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Станом на 6 грудня 2022 року біля берегів Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів. Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

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