Однак, "Північному потоку-2" все ще потрібно отримати технічну сертифікацію та страхування, що може мати складнощі через санкції США.

Російський "Газпром" планує розпочати транспортування газу по скандальному трубопроводу "Північний потік-2" з 1 жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з планами російського газового монополіста.

Утім, зазначає видання, терміни фактичних поставок газу до Європи все ще залежатимуть від рішення німецького регулятора.

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У самому "Газпромі" відмовився коментувати цю інформацію.

"Газпром" націлений на те, щоб транспортувати газ через обидві лінії газопроводу до 1 грудня. Компанія вже заявила, що цього року через трубопровід зможе прокачати 5,6 млрд кубометрів палива.

Однак, "Північному потоку-2" все ще потрібно отримати технічну сертифікацію та страхування, що може мати складнощі через санкції США, запроваджені минулого року. Оператору також потрібен попередній дозвіл від німецького регулятора, який наразі розглядає заявку "Північного потоку-2" на статус незалежного оператора системи передачі.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Олександр Топчій