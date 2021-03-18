Позиція генерального адвоката в Суді ЄС не є остаточним рішенням.

Суд ЄС може відхилити апеляцію Німеччини на рішення про обмеження використання "Газпромом" потужностей газопроводу OPAL.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву генерального адвоката Мануеля Кампоса Санчес-Бордоні.

Читайте такожНімеччина наполягає на завершенні "Північного потоку-2" всупереч запереченням Вашингтона - Reuters

"За словами генерального адвоката Мануеля Кампоса Санчес-Бордоні, принцип енергетичної солідарності може бути використаний для перевірки законності дій інститутів ЄС у питаннях, пов'язаних з енергетикою. Апеляція, подана Німеччиною на рішення загального суду, яким було анульовано рішення Європейської комісії 2016 року Про зміну умов доступу до трубопроводу OPAL, повинна бути відхилена", - йдеться в прес-релізі суду, що викладає рішення генерального адвоката.

Думка генерального адвоката в Суді ЄС не є остаточним рішенням, але зазвичай Суд його підтверджує.

Рішення Єврокомісії та його наслідки

Рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року дозволяло російському "Газпрому" постачати більше газу газопроводом OPAL, який пов'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною. Воно дозволяло "Газпрому" повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії. До того росіяни використовували половину потужностей газопроводу.

Якщо суд ЄС відхилить апеляцію Німеччини, це буде великою перемогою для Польщі, чий уряд оскаржив рішення Європейської комісії в Суді ЄС у грудні 2016 року.

Польща вважає, що рішення Єврокомісії призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу".

OPAL на 80% належить WIGA-спільному підприємству "Газпрому" і Wintershall, а решта належить дочірній компанії німецького концерну Uniper.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".

Станом на 23 лютого 2021 року через санкції США відразу 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2".

4 березня 2021 року будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії продовжили до кінця вересня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко