Українці, у яких вдома стоять електрообігрівачі, можуть платити за електроенергію за старим тарифом - експерт пояснив, як це зробити.

Українці можуть узаконити раніше встановлені електрообігрівачі, щоб із жовтня платити за електроенергію за меншим тарифом, повідомляє начальниця центру обслуговування споживачів "Кіровоградобленерго" Віта Ничишина.

В інтерв'ю "Суспільному" вона зазначила, що вже близько чотирьох тисяч мешканців Кіровоградської області зареєстрували електроопалення, це дасть змогу платити за електрику за попереднім тарифом - 2 гривні 64 копійки (замість 4 грн 32 копійок, що діє з 1 червня 2024 року).

Директор обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов заявив, що пільговий тариф діє винятково за умови місячного споживання, що не перевищуватиме дві тисячі кВт-год - у такому разі весь обсяг споживання електроенергії оплачується за старим тарифом.

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"Якщо ж у цих споживачів додатково встановлено ще й двотарифний лічильник, то вдень тариф для них становитиме 2 гривні 64 копійки, а вночі - 1 гривня 32 копійки. Однак якщо в оператора розподілу або нашої компанії немає інформації щодо електроопалення, то людина платить за загальною ціною - 4 гривні 32 копійки за одну кіловат-годину", - зазначив він.

Ничишина додала, що легалізувати електроопалення можна і під час опалювального сезону. Для цього необхідний список документів - проєкт облаштування електроопалення або на реконструкцію внутрішньої мережі будинку, виконаний організацією, яка має право на виконання подібного роду робіт і має сертифікат інженера-проєктувальника; акт про відключення від мережі теплопостачання/довідку про відсутність іншого виду опалення.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні завершився ремонт усіх підконтрольних Україні енергоблоків. Усі 9 енергоблоків готові до роботи в зимовий період.

Крім того, взимку відключення світла можуть тривати до 12 годин.

"Якщо зима буде теплою і середньодобова температура не падатиме нижче нуля, то вимкнення якщо й будуть, то тільки в пікові години. За температури нижче нуля відключення триватимуть від 8 до 12 годин на добу", - заявив експерт.

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