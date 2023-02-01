Енергетикам потрібні кошти для відновлення пошкодженої росіянами інфраструктури.

Тарифи на електроенергію можуть бути переглянуті після завершення опалювального сезону, оскільки енергетикам вкрай необхідні кошти для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин в ефірі телемарафону, зазначивши при цьому, що подорожчання електроенергії істотно вплине на тарифи на воду і тепло, тому що в них електрика займає левову частку.

"Я думаю, що підвищення тарифів стосуватиметься електроенергії... Ми всі розуміємо, в якому стані наша енергосистема, яка кількість ТЕЦ зруйнована або пошкоджена, яка кількість підстанцій пошкоджена. Енергетикам теж потрібно за якісь кошти все це ремонтувати і забезпечувати країну електроенергією", - сказав він.

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"Наші підприємства теплокомуненерго і водоканали можуть опинитися в ситуації, коли у них в тарифах цього зростання не буде, але фактично це зростання буде, і ми знову з місцевого бюджету будемо виділяти кошти", - пояснив Сухомлин.

Війна в Україні та ситуація з тарифами:

У травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив законопроекти, які пропонували запровадити на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, а також на газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.

19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон Про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

27 грудня НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня наступного року повинні були зрости в середньому від 10% до 30%.

30 грудня НКРЕКП скасувала це рішення, посилаючись на те, що члени комісії не розуміли, за що голосують.

27 січня 2023 року голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський заявив про те, що уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

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