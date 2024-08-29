Переважна більшість українських побутових споживачів є клієнтами саме ГК "Нафтогаз України".

У вересні 2024 року вартість природного газу від ГК "Нафтогаз України" коливатиметься від 7,42 грн до 16,50 грн за кубометр. Вартість залежить від категорії споживачів, зокрема для населення газ і надалі коштуватиме 7,96 грн за куб. м, пише "ГазПравда".

Зазначається, що абсолютна більшість українських побутових споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) є клієнтами саме ГК "Нафтогаз України". Компанія постачає газ побутовим споживачам по вартості 7,96 грн, яка діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Решта газопостачальних компаній також не змінили вартість кубометра "блакитного палива" в рамках своїх річних тарифних пропозицій для побутових споживачів. Як і в попередні місяці, свої цінники на вересень оприлюднили 12 постачальників. Вартість кубометра газу для населення, залежно від газопостачальної компанії, коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

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Забезпечення газом побутових споживачів

Варто зазначити, що відповідно до рішення уряду, до кінця наступного опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться, зокрема, про побутових споживачів, тобто населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

Раніше УНІАН писав, що українці почали отримувати великі штрафи за неправильне користування лічильниками газу. Одна з перевірок виявила несанкціоноване підключення до лічильника газу.

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