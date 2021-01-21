Враховуючи строки набрання чинності техрегламентів, експерти УЕА провели аналіз готовності учасників ринку нафтопродуктів до виконання нових правил та вимог до якості моторного палива.

Технічні регламенти на паливо можуть ефективно побороти тіньові схеми на ринку пального. Це лише одна із багатьох переваг, які можливі за умов повноцінного технічного регулювання на ринку нафтопродуктів.

Про це говорили учасники ринку під час наради, яку організувала Українська енергетична асоціація 21 січня 2021 року, йдеться на її сторінці у Facebook.

Діалог відбувся у форматі Zoom-конференції на тему: «Проблемні питання впровадження Технічних регламентів на палива та необхідність розробки Системи моніторингу якості палива».

Враховуючи строки набрання чинності техрегламентів, експерти УЕА провели аналіз готовності учасників ринку нафтопродуктів до виконання нових правил та вимог до якості моторного палива.

Участь в обговоренні взяли представник Національного агенства акредитації України та представники провідних мереж АЗС: Klo, Socar, Glusco, UPG, WOG, Amic; представники вітчизняних виробників: Укргазвидобування, Укрнафта, Укртатнафта та Укртранснафта; трейдери: Альянс енерго трейд, БНК-Україна, Нафтасіті.

«Питання технічного регулювання є перш за все питанням якості та одним із механізмів для боротьби з тіньовими гравцями на ринку. В свою чергу дотримання вимог, які взяті Україною в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, впровадження Директив ЄС що регламентують якість пального, вимагає спільної роботи бізнесу та державних органів» - зазначила президент асоціації Юлія Підкоморна.

Учасники наради висловили свої думки з приводу реалізації та впровадження технічних регламентів на ринку нафтопродуктів, зокрема:

щодо змін на ринку в частині удосконалення Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, які прийняті Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №967 та набудуть чинності в березні поточного року;

щодо проблематики при початку впровадження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 667, яка набуває чинності з 04.02.2021 року) та заходів необхідних для регулювання ринку;

необхідності розробки та публічного обговорення з учасниками ринку Технічного регламенту щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів;

стану розробки та імплементації державними органами Системи моніторингу ринку нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні, як основного механізму контролю якості та походження паливо-мастильних матеріалів.

«Результати нашого обговорення вчергове засвідчили, що питання державного регулювання, в тому числі і впровадження нових технічних регламентів потребує спільної та скоординованої роботи, як урядових органів так і учасників ринку. Відсутність такої взаємодії призводить до значного ускладнення в їх реалізації», - зазначила президент Асоціації Юлія Підкоморна.

Під час обговорення питання про набрання чинності вже 4 лютого 2021 року технічного регламенту щодо вимог до скрапленого газу з’ясувалось, що частина учасників ринку підготувались до його впровадження, але більшість імпортерів та трейдерів не в змозі забезпечити виконання вимог техрегламенту, у зв’язку з неготовністю системи сертифікації, а саме відсутністю акредитованих органів сертифікації та достатньої кількості лабораторій.

Підсумовуючи обговорення, Юлія Підкоморна запевнила, що всі висловлені пропозиції будуть направлені на адресу Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики та інших міністерств і відомств, включаючи Держекоінспекцію, зважаючи на численні звернення учасників ринку.

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Автор: УНІАН