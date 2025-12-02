В МЗС наголосили, що Україна не причетна до цього.

Україна не має жодного стосунку до інциденту з російським судном у Чорному морі. Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в соціальній мережі Х.

"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою", - наголосив він.

При цьому Тихий припустив, що це могла бути провокація Росії.

"Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала", - зазначив він.

Російський нафтовий танкер атакували на шляху до Туреччини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російський нафтовий танкер "Мідволга-2", який прямував з Росії до Туреччини із вантажем соняшникової олії, був атакований у 80 милях від північного узбережжя Туреччини.

Управління морських справ Міністерства транспорту Туреччини в соціальній мережі X повідомило, що корабель не просив про допомогу і його 13 членів екіпажу не постраждали. За даними турецького міністерства, танкер продовжив рух до порту Сіноп своїм ходом.

