Йому призначили нічний домашній арешт.

Печерський суд Києва змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову - батькові детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на адвоката підозрюваного.

Зазначається, що Офіс генерального прокурора України подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Суд призначив йому новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Раніше, 26 листопада, Печерський суд відмовив адвокатам підозрюваного клопотанні про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на будь-який інший.

Справа Руслана Магамедрасулова і його батька: що відомо

Нагадаємо, у липні цього року правоохоронці затримали одного з керівників детективів НАБУ за підозрою у веденні бізнесу в Росії. Згодом стало відомо й про затримання батька детектива, Сентябра Магамедрасулова. За даними СБУ, Сентябр має громадянство РФ, про що його син не повідомив під час оформлення допуску до держтаємниці, чим порушив закон.

Тоді суд обрав для Сентябра Магамедрасулова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без можливості внесення застави.

