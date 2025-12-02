УЗ пропонуватиме безоплатні квитки саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 класі "Інтерсіті".

В Україні з 3 грудня стартує державна програма "3000 км Україною", яка працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх "Укрзалізниця" пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас "Інтерсіті", – йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися програмою, необхідно встановити або оновити застосунок "Укрзалізниці" та оформити в ньому квитки за кілометри вже з 3 грудня. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня.

Зазначається, що рейси для першого етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.

Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;

№109/110 Львів – Миколаїв;

№115/116 Суми – Київ;

№121/122 Миколаїв – Київ;

№127/128 Львів – Запоріжжя;

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;

№143/144 Суми – Рахів;

№39/40 Солотвино – Запоріжжя;

№45/44 Харків – Ужгород;

№47/48 Запоріжжя – Мукачево;

№51/52 Одеса – Запоріжжя;

№53/54 Дніпро – Одеса;

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;

№773/774 Київ – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів – Чернігів;

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":

№719/720 Харків – Київ;

№723/722 Харків – Київ;

№731/732 Запоріжжя – Київ.

Як оформити квиток за кілометри

Щоб отримати безоплатний квиток за кілометри потрібно:

завантажити або оновити застосунок. Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис";

знайти позначку "3000" та натисніть "Взяти участь" – і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;

обрати потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання будуть використані кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Програма "УЗ-3000" – що відомо

1 листопада президент Володимир Зеленський анонсував програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України, за якою кожен українець зможе безоплатно в межах країни обрати залізничні маршрути та проїхати 3 тисячі кілометрів.

Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко зазначив, що дана програма буде доступна лише тоді, коли вагони їздять напів порожніми. Тобто українці не зможуть безкоштовно їздити поїздами за програмою "УЗ-3000" в пікові періоди.

Пізніше голова правління УЗ Олександр Перцовський повідомив, що фокус програми "УЗ-3000" розрахований на зимовий сезон, коли спостерігається найнижче завантаження поїздів. Насамперед це січень та лютий. Користування кілометрами можна буде відстежувати в мобільному застосунку.

