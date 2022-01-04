"Оператор ГТС" додав, що поки "Газпром" не інформує про причини зменшення транзиту.

"Оператор ГТС" на початку січня очікує значного падіння транзиту російського газу через Україну.

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, 3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн куб.м за добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн куб. м за добу. Макогон очікує, що обсяги транспортування блакитного палива продовжать падати й надалі.

"Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже станом на початок газової доби складуть близько 50,5 млн куб.м. на добу. Це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року",- зазначив він.

Гендиректор компанії "Оператор ГТС" додав, що поки "Газпром" не інформує про причини зменшення транзиту.

Транзит газу через Україну:

Прокачування російського газу через Україну до Словаччини на початку 2022 року знизилося втричі. "Газпром" у 2021 році не використовував потужності української ГТС в повному обсязі.

У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб.м, при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд куб. (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд куб. м. (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдови). Тобто "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу - 91%.

Загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м.

Станом на ранок 4 січня 2021 року "Газпром" знизив транзит газу через Україну.