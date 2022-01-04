"Оператор ГТС" на початку січня очікує значного падіння транзиту російського газу через Україну.
Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також"Нафтогаз" подав до Єврокомісії скаргу на дії "Газпрому"
За його словами, 3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн куб.м за добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн куб. м за добу. Макогон очікує, що обсяги транспортування блакитного палива продовжать падати й надалі.
"Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже станом на початок газової доби складуть близько 50,5 млн куб.м. на добу. Це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року",- зазначив він.
Гендиректор компанії "Оператор ГТС" додав, що поки "Газпром" не інформує про причини зменшення транзиту.
Транзит газу через Україну:
Прокачування російського газу через Україну до Словаччини на початку 2022 року знизилося втричі. "Газпром" у 2021 році не використовував потужності української ГТС в повному обсязі.
У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб.м, при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд куб. (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд куб. м. (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдови). Тобто "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу - 91%.
Загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м.
Станом на ранок 4 січня 2021 року "Газпром" знизив транзит газу через Україну.