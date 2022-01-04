Російська компанія не використала потужності ГТС України в повному обсязі.

Прокачування російського газу через Україну до Словаччини на початку 2022 року знизилося втричі. "Газпром" у 2021 році не використав потужності української ГТС в повному обсязі.

Про це повідомив глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

"У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб.м., при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд. куб. (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд. куб. м. (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдови). Тобто Газпром використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу - 91%", - йдеться в повідомленні.

При цьому Макогон зазначив, що загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд.м3.

Читайте також"Нафтогаз" пояснив, за яких умов споживачів відключатимуть від газопостачання"Україна готова транспортувати майже на 100 млрд м3 більше, ніж було протранспортовано у 2021 році, що становить потужність майже двох північних потоків", - підкреслив глава ГТС України.

За даними Reuters, прокачуванняросійського газу з України до Словаччини впала втричі. Згідно з даними словацького оператора трубопроводів Eustream, заявка склала 275 827 мегават-годин (МВт-год), а це найнижчий рівень з 24 лютого 2021 року.

"Північний потік-2": Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.

Читайте такожЦіни на газ в Україні досягли майже 90 тисяч гривень15 Листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

На наступний день BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

Німецький віце-канцлер, федеральний міністр економіки і захисту клімату Роберт Хабек заявив, що Німеччина може зупинити проект "Північного потоку-2" залежно від розвитку ситуації з російською агресією проти України.

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