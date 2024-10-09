У Мінекономіки кажуть, що не варто непокоїтися.

Уряд Німеччини запевняє, що не хвилюється через рішення України не продовжувати транзит російського газу в Європу.

Про це пише ntv, посилаючись на заяву німецького Міністерства економіки. Зазначається, що країна здатна зберегти постачання природного газу не лише на південь та схід Німеччини, а й в сусідні країни, навіть якщо транзит через Україну буде зупинено.

"Німецькі термінали скрапленого природного газу є страховим полісом на випадок нестачі природного газу навіть для європейських країн, які не мають доступу до узбережжя", - йдеться у заяві.

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Україна зупинить транзит газу з Росії

Як відомо, в 2019 році НАК "Нафтогаз України" та російський "Газпромом" уклали угоду про транизит газу через українську територію. Її термін спливає вже у цьому році.

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Київ не планує обговорювати з Росією продовження цієї угоди чи утвердження нової.

Під час нещодавньої пресконференції зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо він повторив свою заяву та закликав всі європейські країни повністю відмовитися від російських нафти та газу.

Як відомо, Словаччина, Австрія та Угорщина досі отримували газ з Росії через Україну. Фіцо казав, що хоче переконати Україну зберегти транзит.

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