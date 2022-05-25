В цілому міськрада отримала майже тисячу скарг, однак більшість порушників врахували зауваження та виправили ситуацію.

У Дніпрі від електроенергії відключили 26 підприємств - злісних порушників режиму світломаскування.

Про це 25 травня повідомили на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

В цілому міськрада отримала майже тисячу скарг, однак більшість порушників врахували зауваження та виправили ситуацію.

Начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз пояснив, що більшість підприємств, яким відключили електроенергію, не працювали.

"Керівництво виїхало з міста, а працівники не мали можливості самостійно виконати рекомендації", — зазначив він.

Мороз нагадав, що дотримуватися режиму світломаскування слід з настанням комендантської години — з 23:00 до 05:00. А ще в темний час доби, коли лунають сирени.

Необхідно вимикати вуличне освітлення, вимикати світло в під'їздах, будинках і квартирах. Або завішувати вікна щільною темною тканиною.

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