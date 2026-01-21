Десятки тисяч осель без світла в Києві: в ДТЕК розповіли, де найгірша ситуація

Найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів.

У Києві енергетики відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атаки. При цьому близько 44 тисячі осель лишається без світла, повідомляє ДТЕК.

"На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи - не діє. Через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що ремонтні роботи тривають безперервно, аби ліквідувати наслідки обстрілу.

Ситуація в енергетиці Україні - останні новини

Станом на ранок 21 січня майже 60% Києва залишалося без світла і близько 4 тисяч будинків без тепла, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що найскладніша ситуація зі світлом, окрім Києва та області, наразі на Харківщині та Cумщині.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв зазначив, що у будинках, які залишаються без світла на Лівобережжі Києва внаслідок російських обстрілів, електропостачання можуть відновити до кінця тижня. Водночас на повернення тепла в деяких будинках, можливо доведеться чекати тижнями.

Він також прогнозував, що у найближчі години світло дадуть усім споживачам у Броварах. Щодо Борисполя ситуація дещо інша, проте експерт висловив сподівання, що за 1-2 доби буде повернуто стабільне електропостачання.

