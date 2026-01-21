Тисячі будинків без тепла та світла: Зеленський розповів про ситуацію в Києві

Наразі до ремонтів долучені необхідні ремонтні бригади та комунальники.

Станом на ранок майже 60% Києва залишається без світла і близько 4 тисяч будинків без тепла. Про це за підсумками енергетичного селектору повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що найскладніша ситуація зі світлом, окрім Києва та області, наразі на Харківщині та Cумщині.

"Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму", - проінформував президент України.

Також, за словами Зеленського, під час наради обговорили прискорення ремонтів мереж та підстанцій. При цьому він не уточнив про які кроки чи ресурси ідеться.

Атака РФ на Київ - останні новини

В ніч проти 20 січня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по столиці та низці регіонів України. Через це в Києві тисячі багатоповерхівок лишилося без опалення. Також, за словами місцевої влади, лівий берег столиці тимчасово залишився без водопостачання.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація зі світлом у Києві, а також на Київщині, Полтавщині та у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що через наслідки чергової російської атаки на енергетику Київ сидітиме без світла до 20 годин на добу.

