Під час планових відключень електроенергії, що тривають до 4 годин, бювети до генераторів не під’єднують.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, бюветні комплекси, що можуть бути знеструмлені, планується під’єднати до генераторів.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Нагадується, що бюветні комплекси вже стали резервним джерелом води для містян 31 жовтня, в один із днів масованих атак з боку Росії, коли інфраструктурні об’єкти в області зазнали пошкоджень, і значна частина споживачів залишилась без централізованого водопостачання. Бювети підключали до генераторів, і люди змогли запастись водою.

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"Київводфонд" продовжує підготовчі роботи для максимально оперативного підключення бюветів до генераторів.

Разом з тим зазначається, що під час планових відключень електроенергії, що тривають до 4 годин, бювети до генераторів не під’єднують.

Загалом у місті працює понад 180 бюветів. Роботу 157 з них забезпечує СВКП "Київводфонд". Працюючі бювети можна знайти на мапі на сайті СВКП "Київводфонд".

Атаки РФ на енергосистему України

31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України - випустили десятки ракет.

Зокрема, через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого 80% споживачів у столиці залишилися без водопостачання, без світла – 350 тис. помешкань киян. Також у багатьох кватирах не було опалення.

5 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що міська влада готова до різних сценарії розвитку подій: зроблені запаси пального для генераторів, які під’єднуватимуть до бюветів та живитимуть пункти обігріву.

Також Кличко не виключив можливості відсутності у столиці одночасно електроенергії, води та тепла внаслідок атак агресора.

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