Україні запропонували не дивитися на" Північний потік-2 " виключно як на проблему.

Напередодні запуску газопроводу "Північний потік-2" Україні не варто зациклюватися на російському газі і його транспортуванні. Україні зараз набагато доцільніше сконцентрувати зусилля на тому, щоб стати частиною великого енергетичного переходу.

Таку заяву зробив старший радник з енергетичної безпеки Держдепу США Амос Хохштей в інтерв'ю журналу НВ.

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Як зазначив Хохштей, Україні варто говорити не про російський газопровід, не про "Північний потік-2", а безпосередньо про інтеграцію в європейську енергосистему.

Хохштей закликав Україну не дивитися на "Північний потік-2" виключно як на проблему.

"Дивімось не вузько на "Північний потік-2". Дивімось на наше майбутнє, в якому ми не повинні прокинутися і зрозуміти, що Україна ізольована від сучасних енергетичних систем світу та енергетичної економіки тільки тому, що хтось не зрозумів, що час модернізуватися", - зазначив Хохштей.

При цьому, за словами представника Держдепу США зараз саме той момент, коли має початися великий енергетичний перехід, і Україна має бути його частиною.

За словами дипломата, інтеграція України в єдиний енергетичний простір Європи дозволить зробити відновлювану і ядерну енергію дешевшими.

"Я вже говорив, що хочу бачити Україну не країною, яка транспортує молекули, а країною, що поставляє електрони", — сказав дипломат.

"Йдеться про трансформацію існуючого кошика енергоресурсів, відхід від вугілля і розширення джерел відновлюваної та ядерної енергії. Потрібно ефективно використовувати поклади українських енергетичних родовищ, а не тільки говорити про "Північний потік-2" і газ з Росії. Чому б не прибрати цю зброю? Чому б не сказати, що російський газ не такий вже й важливий?"- додав Хохштейн.

"Північний потік-2": що необхідно знати

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультацію у зв'язку домовленістю США і Німеччини щодо завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

10 вересня 2021 року в "Газпромі" відзвітували про завершення будівництва "Північного потоку-2".

Автор: Олена Коваленко