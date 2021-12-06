Наразі процес сертифікації російського газопроводу призупинено.

В Німеччині виключають запуск трубопроводу "Північний потік-2" до завершення його сертифікації. Наразі цю процедуру призупинили.

Про це заявила представниця міністерства економіки Німеччини Ніна-Марі Гюттлер.

"Сертифікацію поки що не завершено. Поки цього не сталося, "Північний потік-2" не може бути прийнятий в експлуатацію", - заявила Гюттлер.

Читайте такожНімеччина закликала США відмовитися від санкцій проти російського "Північного потоку-2"Водночас спікер німецького уряду Штеффен Зайберт наголосив, що не хоче спекулювати щодо трубопроводу, оскільки позиція Берліну усім відома.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Handelsblatt писало, що російський газопровід "Північний потік-2" начебто може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

"Північний потік-2"

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якомога швидше сертифікувати "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко