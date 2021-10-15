За словами секретаря РНБО, в разі необхідності терміново буде проведене засідання для ухвалення відповідного рішення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пояснив, коли РНБО може ухвалити рішення про державне регулювання цін на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу за результатами засідання РНБО у нього запитали, чи обговорювалось питання державного регулювання цін на газ для комерційних видобувачів.

"У разі необхідності будуть прийняті відповідні рішення. Питання є на контролі. Ми це питання контролюємо. Є на сьогоднішній день питання з вугіллям. Будемо дивитися. У разі необхідності Рада з нацбезпеки і оборони терміново буде збиратися і приймати відповідні рішення. Важелі для цього у законодавстві у нас всі є", - сказав Данілов.

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6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів у нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

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Автор: Віталій Саєнко