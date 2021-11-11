Машина російської пропаганди "перекрутила" усю інформацію та вкотре намагалася видати бажане за дійсне.

Російські ЗМІ вибухнули скандальними заголовками: Україна нібито просить, аби їй продали вугілля з окупованих територій Донбасу. Виявилося, що ця інформація - черговий фейк від пропагандистів з РФ.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Так, у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, нібито "представники України в економічній підгрупі ТКГ з Донбасу просили розглянути можливість комерційного постачання вугілля та електроенергії з непідконтрольного Донбасу". Насправді ж Київ не просив вугілля в окупованого Донбасу.

"Представники української сторони Підгрупи із соціально-економічних питань вказали російській стороні на перспективи погіршення соціально-економічної ситуації як на підконтрольній території Луганської області, так і на тимчасово окупованій", - йдеться у повідомленні.

У ТКГ також повідомили про ймовірну причину появи такого фейку. Так, РФ припинила постачання енергетичного вугілля на Луганську ТЕС. Таке рішення негативно вплине на мешканців тимчасово окупованих Росією територій, адже станція живить електроенергією КП "Попаснянський районний водоканал". Люди ризикують залишитися без тепла, води та електрики.

Читайте такожЩо буде з тарифами на "комуналку" до закінчення холодів: Шмигаль дав відповідь"Представники Української делегації вказали на неприпустимість погіршення становища наших громадян з обох боків лінії розмежування, що прямо суперечить духу та букві Нормандських та Мінських угод. А далі – запрацювала машина російської пропаганди", - розповіли у Telegram-каналі.

Українська делегація спростувала фейк від пропагандистів та зазначила, що добробут мешканців Донбасу по обидва боки лінії розмежування залишається пріоритетом для ТКГ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україні пророкують відключення світла та перебої з опаленням через дефіцит вугілля, проте з окупованих територій Донбасу допомоги українська сторона не просила.

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Автор: Поліна Кузенко