Січневі ф'ючерси за індексом TTF відкрили торги на позначці $ 925,2 за 1 тис. куб. м

Ціна на газ в Європі опустилася нижче $850 за 1 тис.куб. м. січневі ф'ючерси за індексом ttf відкрили торги на позначці $925,2 за 1 тис. куб. м (-1,9%). До 13.49 за Києвом вони були вже на позначці $839,3.

Згідно з даними Лондонської біржі ICE, газ втрачає в ціні. Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня -$ 943,5 за 1 тис. куб. м.

Ціна газу в Європі вже опускалася нижче $850 за 1 тис.куб. м 27 грудня - вперше з 22 лютого. Тоді ціна знизилася до $ 848 за 1 тис. куб. м - €77 за 1 МВт•год.

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Ціни на газ в Європі

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе €180 за мегават-годину (МВт/год), очікується, що обмеження набуде чинності в середині лютого 2023 року.

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Раніше країна-агресор погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі". Саме такою була відповідь РФ на встановлення граничної ціни на російську нафту - 27 грудня Володимир Путін підписав указ про заборону поставок нафти і нафтопродуктів іноземним юрособам і фізособам, якщо в контрактах передбачено введення стелі вартості.

28 грудня 2022 року ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня.

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