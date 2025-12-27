Українські дрони ще на три місяці 'закрили' експорт бензину та дизелю з РФ

Вивозити дизель з країни-бензоколонки дозволено лише його виробникам.

Росія продовжила тимчасову заборону на експорт бензину до кінця лютого 2026 року, повідомляє Bloomberg, посилаючись на постанову уряду РФ.

Згідно з рішенням уряду, заборона буде стосуватися усіх експортерів палива, включаючи його виробників.

На аналогічний строк російські урядовці продовжили заборону експорту дизельного палива, суднового палива та інших видів газойлю. Це обмеження не поширюється на виробників дизелю.

Зазначається, що рішення ухвалене для підтримки стабільної ситуації на російському ринку палива.

Видання нагадує, що Росія запровадила обмеження на експорт палива наприкінці серпня 2025 року - після того, як Україна посилила удари дронів по нафтопереробних заводах і портах від Чорного моря до Балтійського узбережжя. Журналісти зазначають, що результативні удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до кризи на російському ринку палива, стрибка цін на нього та тимчасового дефіциту.

"Хоча з того часу ситуація стабілізувалася, ціни залишаються відносно високими, а атаки України тривають", - констатують журналісти, додаючи, що заборона на експорт палива з РФ мала б завершитися наприкінці року.

Атаки України на російські НПЗ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 грудня українські дрони вчергове атакували Волгоградський НПЗ. Внаслідок атаки на одному з найбільших російських НПЗ почалася пожежа.

За день до цього українські пілоти відпрацювали ракетами Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів. Як зазначили у Генштабі, Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил РФ.

14 грудня було завдано удару по потужностях Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краю РФ. У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

