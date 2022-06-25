Країни збільшать видобуток енергетичного вугілля у цьому році, щоб витримати зимові місяці.

На тлі боротьби Європи з кризою енергетичної безпеки, Польща та Україна збільшать видобуток енергетичного вугілля у цьому році, щоб витримати проходження зими.

Про це пише Reuters.

Оскільки потоки російського газу до Європи впали після вторгнення Росії в Україну та санкцій проти Москви, континент намагається знайти альтернативні поставки палива для електростанцій.

Незважаючи на широкі зобов’язання щодо поступової відмови від вугілля, такі країни, як Німеччина, Австрія та Нідерланди, готуються збільшити виробництво електроенергії саме на вугіллі в якості заходу у надзвичайних ситуаціях.

Так, за словами президента Польської гірничо-промислової палати Януша Ольшовського, Польща планує збільшити видобуток енергетичного вугілля з існуючих шахт цього року максимум на 1,5 млн тонн.

"Минулого року польські вугільні шахти були включені до плану скорочення видобутку. Тому ми не можемо цього року раптово значно збільшити видобуток", - пояснив Ольшовський.

Україна також планує збільшити внутрішні запаси енергетичного вугілля з 2 млн тонн до 3 млн тонн перед зимою. В країні намагаються забезпечити довоєнний рівень видобутку вугілля.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня уряд заборонив експорт з України вугілля, мазуту та газу українського видобутку.

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