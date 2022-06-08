Як наголосив президент, за тарифи на тепло і на гарячу воду відповідає місцева влада.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів зробити все, щоб тарифи на газ та електроенергію і в наступному опалювальному сезоні не змінилися.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні ввечері, 7 червня.

"Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено", - сказав президент.

Як наголосив Зеленський, місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років.

Як повідомляв УНІАН, президента повідомив, що Кабінет міністрів утворює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Також, за його словами, влада на сьогодні робить все можливе, щоб наростити можливості експорту електроенергії.

"В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, це буде дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. У цей час у нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби наших громадян", - наголосив Зеленський.

Раніше стало відомо, що в Україні готуються заморозити тарифи на газ, тепло та гарячу воду. Постачальникам природного газу хочуть заборонити будь-яким чином змушувати побутового споживача до оплати заборгованості.

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