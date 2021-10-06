Прем'єр запевнив, що країна пройде опалювальний сезон без кризи.

Україна накопичила майже 19 млрд кубометрів газу, чого достатньо для проходження зими.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

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"У нас в газосховищах майже 19 мільярдів метрів кубічних газу, і цього буде достатньо, щоб пройти зиму. Перед керівництвом "Нафтогазу" і "Укргазвидобування" уряд ставить чітке завдання: наростити видобуток власного газу. Всі інструменти для цього були надані, передані ділянки для видобутку, видані ліцензії, є Угоди про розподіл продукції. Збільшення такого видобутку-питання національної безпеки", - сказав він.

За словами прем'єра, готовність всієї інфраструктури до зими становить 99%.

Шмигаль запевнив, що уряд реструктуризує борги теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, а також компенсує для них різницю в тарифах.

"Вся країна буде з теплом", - підкреслив він.

Що буде з тарифами:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Автор: Дмитро Шварц